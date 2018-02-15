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Steam анонсировал распродажу игр в преддверии Китайского Нового года

Вчера, 23:47

Компания Steam анонсировала крупную распродажу в преддверии наступления Нового года по китайскому календарю. Геймеров ожидает множество скидок на самые любимые ими игры.

 Действие акции продлится с 15 и до 19 февраля. В этом периоде любители электронных игр смогут приобрести их, вполне официально, со значительными скидками.

В частности, среди них есть такие крупные и масштабные релизы, как NIoh или Okami HD. Приобретение их станет в этом периоде доступней на 30%.

Такая популярная среди геймеров игра, как Bethesda также утратила свою стоимость при приобретения в заявленный период на 50%.

На такую же величину до 19 февраля стала дешевле «стрелялка» The Evil Within 2. Впрочем, Hellblade стала дешевле лишь на 30%. В то же время Pure и  Undertable также временно подешевели наполовину.

Многие из игроков уже воспользовались данным предложением. Они приобрели данные игры значительно дешевле их номинала.


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