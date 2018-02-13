VistaNews.ru


Rare представила системные требования для Sea of Thieves

Сегодня, 16:23

Сотрудники студии Rare представили системные требования для нашумевшей Sea of Thieves. Игра выходит уже 20 марта, она поддерживает Xbox One и PC.

Минимальные системные требования для варианта 540p/30 FPS: ОС Windows 10, процессор Intel Iris Pro Graphics 6200, видеокарта встроенного формата, оперативка 4 Гб, а свободное место составляет 60 Гб. Для варианта 1080p/60 FPS операционная система 10, Intel i5 4690 или AMD FX-8150, видеокарта AMD Radeon R9 380x или Nvidia GeForce GTX 770, операционка 8Гб, а свободное место также 60 Гб.

Бета-тестирование Sea of Thieves прошло в минувшем месяце и игру оценили множество геймеров. Один из юзеров Reddit нашел в файлах упоминание о Кракене, по этой причине в пиратском приложении может появиться это чудище, которое обитает в морских глубинах. Sea of Thieves станет доступной 20 марта для владельцев Xbox One и PC.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.