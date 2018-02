Rare представила системные требования для Sea of Thieves

Сегодня, 16:23

Сотрудники студии Rare представили системные требования для нашумевшей Sea of Thieves. Игра выходит уже 20 марта, она поддерживает Xbox One и PC.

Минимальные системные требования для варианта 540p/30 FPS: ОС Windows 10, процессор Intel Iris Pro Graphics 6200, видеокарта встроенного формата, оперативка 4 Гб, а свободное место составляет 60 Гб. Для варианта 1080p/60 FPS операционная система 10, Intel i5 4690 или AMD FX-8150, видеокарта AMD Radeon R9 380x или Nvidia GeForce GTX 770, операционка 8Гб, а свободное место также 60 Гб.

Бета-тестирование Sea of Thieves прошло в минувшем месяце и игру оценили множество геймеров. Один из юзеров Reddit нашел в файлах упоминание о Кракене, по этой причине в пиратском приложении может появиться это чудище, которое обитает в морских глубинах. Sea of Thieves станет доступной 20 марта для владельцев Xbox One и PC.