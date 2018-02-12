Deliverce от разработчиков Kingdom Come обвинили в расизме

Вчера, 23:21

Deliverce от разработчиков Kingdom Come получила обвинение в расизме за не вполне понятную для многих геймеров формулировку. Ресурс получил упрёк в том, что не использовал в своей игре негров в стране средневековая Богемия.

Самым странным является то, что Данихль Вавра, считающийся основателем данной игры, действие которой развивается в средневековой Богемии, где располагается Чехия, не будет использовать там негров.

Он сообщил, это будет сделано, чтобы игра стала более реалистичной и соответствующей реальным историческим событиям. В XIV негров на этой территории просто не было.

Ещё при создании данной игры многие специалисты предполагали, что подобный инцидент вполне может случиться и создатели популярной «гулялки» получат обвинения в расизме. Так и случилось.

Против создателей игры выступили не геймеры, а модераторы. Они выразили удивление тем, что в гейме, проходящем на территории древней Чехии, нет ни одного негра. Они объявили, что даже любой «коммент» в поддержку создателей будет расцениваться в качестве расистского.

Вавра не один раз заявлял, что в разработке своей игры, в качестве одной из основных составляющих, им используется историческая достоверность. Для этого привлекались даже профессиональные историки.

Это не помешало борцам за права негров наложить на игру эмбарго. Они задаются вопросом, почему тогда в игре нет «краснокожих» или «желтолицих», которые также не жили в то время в Чехии.