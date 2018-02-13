VistaNews.ru


Хакеры взломали аккаунт Left 4 Dead 2 для "анонса" на 3 часть

Сегодня, 06:45

Хакеры взломали аккаунт Left 4 Dead 2 ради розыгрыша, чтобы намекнуть на анонс на третью часть.

Сегодня ночью поклонники франшизы Left 4 Dead обнаружили изменение ссылки на официальной странице данной игры, которая теперь вела на страницу разработчика Valve Теда Карсона, а задний фон содержал изображение кисти зомби с тремя пальцами, которая являлась тизером третьей части. Ранее данная ссылка вела на главную страницу этой серии в Facebook.

Вскоре после этого сервис Steam Database провел расследование, в ходе которого установил, что все это дело рук мошенников, которые удалили, либо кардинально изменили официальный аккаунт Left for Dead 2 в Facebook, и вместо него был зарегистрирован новый профиль.

Несмотря на то, что пустая страница Теда Карсона и так напоминала фейк, сотрудники Steam Database все же нашли этому достоверные доказательства: аккаунт был создан с использованием электронной почты Gmail, принадлежащий женщине, которую вряд ли бы использовал Тед Карсон.

Через некоторое время, мошенники на ненастоящей странице разместили изображение руки зомби, на которой было лишь 3 пальца, они держали карточку из MTG, что стало явной издевкой над вышедшем ранее анонсом Valve коллекционной карточной игры Artifact.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.