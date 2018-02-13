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Blizzard заинтриговала поклонников World of Warcraft намёком на продолжение

Сегодня, 03:15

Фанаты популярной многопользовательской стратегии World of Warcraft заметили в публикации Blizzard намёк на вероятное продолжение культовой игры. Пост с «тизером» появился в аккаунте компании в Twitter.

Публикация была посвящена тринадцатой годовщине со дня выхода многопользовательского проекта. К посту была прикреплена видеозапись, которую многие восприняли, как официальный тизер игры World of Warcraft Classic. Тем временем разработчики не спешат опровергать слухи о выходе продолжения. В то же время, кроме самого ролика подтверждения данных предположений также пока нет.

Ранее Blizzard удивила пользователей собственным аниме. Ролик был посвящён выходу новых скинов для игры Heroes of the Storm.


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