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PUBG теперь доступен в AppStore для iPhone

Сегодня, 15:25

PUBG теперь выпустили на iPhone. Об этом официально заявила компания Bluehole. Теперь наиболее популярный шутер прошлого года под названием PlayerUnknown’s Battlegrounds можно найти в AppStore.

В сравнении с десктопной версией, игра на смартфоне имеет заметные отличия в интерфейсе и графике. На данный момент для пользователей доступны пока два варианта шутера, один имеет название Light Speed, другой именуется Timi. Их отличие лежит собственно в механнике, так как первая версия упрощённая, а другая является мобильным прототипом оригинальной игры.

Следует напомнить, PlayerUnknown’s Battlegrounds приобрела популярность в прошлом году. Данная "стрелялка" была выпущена не только на комьютеры, однако и на консоль Xbox One.


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