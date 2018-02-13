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В белгородском ЦМИ проведут соревнования по World of Tanks

Сегодня, 00:30

В белгородском Центре молодёжных инициатив пройдут открытые соревнования по World of Tanks. Данный турнир получил название "Железная битва" и состоится 4 марта.

Киберспортсмены будут бороться по шаблону три на три. Вход на турнир бесплатный. Зрители смогут смотреть за происходящим на обширном экране. Организаторы мероприятия пообещали развлекательную программу, которую возглавят аниматоры. Также проведут некоторые конкурсы. Кроме этого, тогда же в ЦМИ откроют выставку модного оружия.

Соревнования стартуют в 17:00. 


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