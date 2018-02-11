Armature Studios планирует выпустить Metal Gear Solid HD Collection на PS4

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Американская студия-производитель виртуальных игр Armature Studios намеревается выпустить сборник легендарных шутеров Metal Gear Solid HD Collection для консоли PS4. Соответствующую информацию пользователи сети обнаружили на официальном портале компании.

Опубликовав сенсационную для геймеров информацию, представители Armature Studios не закрепили ее утвердительным интервью. Ждать официальных комментариев о будущем легендарной шутер-коллекции поклонникам придется до презентации игры Metal Gear Survive, запланированной на 20 февраля.

Metal Gear Solid HD Collection в настоящее время могут насладиться обладатели консолей PS3, Xbox 360 и PlayStation Vita. Вполне возможно, совсем скоро к ним присоединяться PS4-геймеры.