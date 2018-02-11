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Fortnite обошёл PUBG по количеству активных игроков

Сегодня, 14:52

Fortnite превзошёл PUBG по количеству онлайн-игроков. Недавно рекорд принадлежал электроннй забаве Player Unknown Battlegrounds - 3,2 миллиона человек. Теперь же именно Fortnite становится более популярной: здесь насчиталось 3,4 миллиона одновременно играющих.

На данный момент это стало новым рекордом мира. Данное количество геймеров собралось со всех точек планеты в одной игре. После популизации режима "Королевская битва", ставший известным из-за PUBG, большинство разработчиков компьютерных игр немедленно запланировали выпуск игры с аналогичным геймплеем. Игроки во всём мире больше всего полюбили Fortnite, которая является клоном PUBG, но с более упрощённой "мультяшной" графикой и урезанной версией интерфейса.


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