Fortnite обошёл PUBG по количеству активных игроков

Сегодня, 14:52

Fortnite превзошёл PUBG по количеству онлайн-игроков. Недавно рекорд принадлежал электроннй забаве Player Unknown Battlegrounds - 3,2 миллиона человек. Теперь же именно Fortnite становится более популярной: здесь насчиталось 3,4 миллиона одновременно играющих.

На данный момент это стало новым рекордом мира. Данное количество геймеров собралось со всех точек планеты в одной игре. После популизации режима "Королевская битва", ставший известным из-за PUBG, большинство разработчиков компьютерных игр немедленно запланировали выпуск игры с аналогичным геймплеем. Игроки во всём мире больше всего полюбили Fortnite, которая является клоном PUBG, но с более упрощённой "мультяшной" графикой и урезанной версией интерфейса.