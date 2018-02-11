Любую консоль Nintendo Switch можно взломать и установить на нее Linux

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Группе хакеров fail0verflow удалось взломать игровую консоль Nintendo Switch и установить Linux Debian. Хакеры считают, что даже через обновления Nintendo прошивки устранение неполадка маловероятно.

Электронные взломщики запустили на приставке дистрибутив Linux Debian. Как сообщают хакеры, опасная уязвимость находится в загрузочном ПЗУ (Boot ROM) системы NVIDIA Tegra X1. Включаясь консоль всегда обращается к ПЗУ – именно это и позволило подменить информацию и запустить ОС Linux.

Обнаруженная взломщиками брешь в системе защиты, основана на заложенных в ПЗУ (Boot ROM) инструкциях, которые начинают выполнение во время запуска программы.

Для того, чтобы ликвидировать уязвимость в системе защиты Nintendo Switch, необходимо запустить новый вариант игровой приставки в продажу. Новая версия при этом должна использовать процессоры NVIDIA Tegra X1, где такой проблемы уже не будет.

Есть информация, что fail0verflow могут опубликовать эксплойт для взлома и установки операционной системы Linux в Сеть. Это позволит выполнять процесс взлома на всех версиях приставки Nintendo и запускать пиратские игры.