Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds отложили выпуск обновления

Вчера, 22:09

Создатели самой популярной игры в 2017 году PlayerUnknown's Battlegrounds перенесли выпуск обновления для версии на персональный компьютер. Причиной таких мер стала активная борьба с мошенниками.

Разработчики популярной PlayerUnknown's Battlegrounds рассказали о процессе тестирования шутера. Когда создатели испытывали новую версию игры на ПК, они обнаружили непредвиденные проблемы в работе античит-системы.

В данный момент команда разработчиков PlayerUnknown's Battlegrounds работает над устранением недоработки. Создатели самой популярной игры в 2017 году начали тестировать блокировку читеров 2 февраля. Данная система должна защитить пользователей от проникновения мошенников.