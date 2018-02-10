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Авторы PlayerUnknown's Battlegrounds отложили выпуск обновления

Вчера, 22:09

Создатели самой популярной игры в 2017 году PlayerUnknown's Battlegrounds перенесли выпуск обновления для версии на персональный компьютер. Причиной таких мер стала активная борьба с мошенниками.

Разработчики популярной PlayerUnknown's Battlegrounds рассказали о процессе тестирования шутера. Когда создатели испытывали новую версию игры на ПК, они обнаружили непредвиденные проблемы в работе античит-системы.

В данный момент команда разработчиков PlayerUnknown's Battlegrounds работает над устранением недоработки. Создатели самой популярной игры в 2017 году начали тестировать блокировку читеров 2 февраля. Данная система должна защитить пользователей от проникновения мошенников.


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