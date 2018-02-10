Devolver Digital наконец-то опубликовала новый трейлер игры SCUM

Вчера, 18:57

Компания Devolver Digital опубликовала новый трейлер игры, получившей название SCUM. Темой данного трейлера стала демонстрация движений, перемещений игрока в огромном мире SCUM.

Как заявляют разработчики, подъем на возвышенности любого размера не будет проблематичным для персонажей игры. Также игроки смогут с легкостью преодолевать дорогу, перепрыгивая небольшие препятствия и возвышенности, встающие на их пути. В разработке данной игры принимали участия бывшие разработчики известного шутера Serious Sam.

Релиз этого проекта состоится в 2018 году, однако для начала будет выпущена дэмо версия игры на персональные компьютеры. Планируемый период времени выпуска - первый квартал 2018 года.