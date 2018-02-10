Сегодня, 17:40

Хуан Жэньсюнь, глава корпорации NVIDIA, записал не рожденный миллиард людей в геймеры. По его мнению, спрос на продукцию компании будет активно расти и в будущем.

По словам Хуана Жэньсюна, через 10-15 лет население нашей планеты вырастит на миллиард человек, которые все до одного станут заядлыми геймерами. Такое мнение руководитель NVIDIA позволил себе после подсчета выручки за четвертый квартал 2017 года. Согласно документам, корпорация получила 2,91 миллиард долларов. В сравнении с прошлогодней выручкой, этот показатель выше на 34%.

NVIDIA добивается таких высоких показателей благодаря качественному производству видеокарт, которые пользуются высоким спросом среди майнеров по всему миру. Возможно, Хуан Жэньсюнь прав в своем предположении и уже через десять лет земляне получат поколение заядлых геймеров.