В Kingdom Hearts III появятся персонажи из «Корпорации монстров»

Сегодня, 17:28

Авторы студии Square Enix рассекретили на локальном форуме D23 Expo новых персонажей, которые появятся в очередной части ролевого боевика Kingdom Hearts III. Ими станут старые знакомые от студии Pixar Марлаксия и Ванитас, члены культовой «Корпорации монстров».

Японские сценаристы умело используют беспроигрышный вариант участия знакомых нескольким поколениям фанатов персонажей из «Истории игрушек», постепенно расширяя вселенную игру по аналогичной схеме. Конечно, с разрешения и при непосредственном участии авторов из знаменитой американской анимационной студии Pixar.

Как и прежде Дональд Даг с Гуфи будут разыскивать полный комплект стражей света по всему миру для обладания магическим ключом к возвращению утерянных сердец. Только теперь Мастер Ксеханорт намерен привлечь на свою сторону монстров в лице Марлаксии и Ванитаса. Думается, что симпатичные монстры не пойдут на поводу у темных сил. Хотя интрига сохраняется и развернется в мире «Истории игрушек». Релиз ожидается в этом году на PlayStation 4 и Xbox One.