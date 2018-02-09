В игре Far Cry 5 пес будет мстить за свою семью

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Разработчики известной игры Far Cry рассказали, что в пятой части главным героем станет пес, который будет мстить за смерть своей семьи. Также в Сети появился трейлер игры.

Пес, которого зовут Бумер, расскажет о своей нелегкой жизни в Far Cry 5. По сюжету, он будет помогать главному герою бороться с врагами, отмечая их и набрасываясь на людей и зверей. Также он отберет у врагов оружие и любым способом будет мешать свершению их преступных планов.

Трейлер новой части шутера уже доступен в Сети, а официальный выход планируется на 27 марта текущего года и будет доступен для ПК, PS 4 и Xbox One.