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Студия EggNut создает игру о еноте-детективе под названием Backbone. Над проектом трудятся маркетолог Александра Корабельникова из Томска, партнер организации Никита Даньшин, арт-директор Мария Даньшина и талантливые художники из Красноярска.

Backbone представляет собой пиксельную адвенчуру про енота, который выступает в качестве детектива, с глубоким смысловым сюжетом, касающимся социальных проблем. Все рабочие процессы члены команды расписали в 2017 году, в марте месяце планируется выход официального трейлера, а релиз игры пройдет в 2019 году.

По словам Александры Корабельниковой, все разработчики Backbone на данный момент работают дистанционно. Целью специалистов является создание не простой игры, а интерактивный опыт. Енот-детектив покажет, как социум формирует человека и какое влияние личность оказывает на него. Герой будет перемещен в сломанное привычное общество, чтобы ему было лучше оценить системные проблемы.