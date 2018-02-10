VistaNews.ru


EggNut создает игру о еноте-детективе

Сегодня, 00:15

Студия EggNut создает игру о еноте-детективе под названием Backbone. Над проектом трудятся маркетолог Александра Корабельникова из Томска, партнер организации Никита Даньшин, арт-директор Мария Даньшина и талантливые художники из Красноярска.

Backbone представляет собой пиксельную адвенчуру про енота, который выступает в качестве детектива, с глубоким смысловым сюжетом, касающимся социальных проблем. Все рабочие процессы члены команды расписали в 2017 году, в марте месяце планируется выход официального трейлера, а релиз игры пройдет в 2019 году.

По словам Александры Корабельниковой, все разработчики Backbone на данный момент работают дистанционно. Целью специалистов является создание не простой игры, а интерактивный опыт. Енот-детектив покажет, как социум формирует человека и какое влияние личность оказывает на него. Герой будет перемещен в сломанное привычное общество, чтобы ему было лучше оценить системные проблемы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.