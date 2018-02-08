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NOKIA протестировала сеть 5G для киберспорта

Сегодня, 17:09

Финские разработчики мобильных устройств NOKIA продвигают киберспорт на новый уровень, внедряя в это занятие мобильную сеть будущего - 5G.

 Об этом специалисты сообщили в Twitter, ссылая на публикацию своих шведских коллег из компании Telia Company. Именно с ними разработчики и осуществили указанный тест. Эксперты устроили турнир игры Overwatch, используя для подключения разрабатываемую и совершенствующуюся сеть 5G. Тестирование возможностей будущего проходило в лаборатории инноваций NOKIA в Эспоо, Финляндия.

Главным экспертом в данном виде спорта выступил финский игрок со стажем. Отыграв 15 лет в «Контр Страйк», Йона Лэппанен смог заявить, что возможности сети его приятно удивили. Он не ожидал такой скорости соединения и эффективности подключения от мобильной сети. По словам Лэппанена, качество Интернета играет ключевую роль в киберспорте, ведь малейший недочёт меняет исход игры. Игрок считает, что NOKIA и Telia имеют все возможности для вывода виртуального спорта на новый уровень при помощи 5G.


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