Google планирует выпустить игровую консоль и потоковый игровой сервис

Сегодня, 14:18

Компания Google продолжает радовать своих пользователей новинками. Известно о выпуске игровой консоли Google Nexus Player. Также в планах презентовать потоковый сервис для игр - Yeti.

В скором времени поклонники технологий Google смогут пользоваться новинками от компании. Стало известно, что корпорация планирует поставить на масштабное производство игровую консоль. Гаджет будет иметь возможность работать при наличии медиаплеера Chromecast. Что касается потокового сервиса, то он будет иметь сходства с PlayStation Now. Принцип работы будет заключаться в предварительной оплате за пользование банком игр.

Примечательно, что геймеры смогут воспроизводить игровой процесс на удаленный компьютер. Параллельно будет вестись трансляция по интернету. Проектом занимаются вице-президент по инженерным вопросам Майд Бакар и вице-президент по управлению продуктами Марио Кейроз. Работа над сервисом длится уже почти два года, а его запуск изначально планировался на зимние праздники 2017 года, но по непонятным причинам его отложили.