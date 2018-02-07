Испанцы создали игру Poigdemont Go по мотивам барселонских событий

Вчера, 22:50

В Испании разработчики создали игру, названную Poigdemont Go, посвящённую мотивам барселонских событий. Это сделано электронщиками, работающими в одной из компаний на острове Майорка.

Как сообщается, игрокам предложат помочь Карлесу Пучдемону вернуться в Барселону после пребывания в Брюсселе. Чтобы уклониться от преследования врагов, он может осуществлять выстрелы с помощью провозглашённой «каталонской независимости».

Возвращению политика пытаются воспрепятствовать летающие молоты европейского правосудия и правительство, возглавляющее королевство.

Как сообщается, для геймеров данное удовольствие уже доступно в бесплатном пользовании. Правда, пока лишь для тех, на чьих мобильных девайсах установлена ОС Android. Как стало известно, вскоре в Poigdemont Go смогут сразиться и те, кто располагает платформой iOS.

Пучдемон совершил побег в Бельгию после каталонского референдума о независимости. В Испании объявили об его аресте, в случае поимки.