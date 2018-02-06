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«Одноклассники» презентовали приложение для игр в социальной сети

Вчера, 19:21

Новое приложение от «Одноклассников» позволит поклонникам проводить время за играми в социальной сети. Программа «ОК Игры» позволит вести любимую игру даже не заходя в личный аккаунт.

Программисты социальной сети «Одноклассники» приготовили подарок для поклонников игр. Новое программное приложение называется «ОК Игры». Оно уже доступно тем, чьи устройства работают на ОС Windows.

Чтобы продолжить начатый уровень, узнать рейтинг или любую акцию в том или ином гейме, не нужно специально заходить в личный аккаунт ОК. По словам разработчиков, приложение «ОК Игры» станет доступно в будущем на всех популярных ОС. В новой программе для игр также актуальны способы оплаты, как и непосредственно в социальной сети «Одноклоассники».


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