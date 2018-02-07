Сегодня, 05:30

В 37-летней Donkey Kong установили новый рекорд. Геймер Робби Лэйкман (Robbie Lakeman) транслировал процесс прохождения знаменитой старой игры Donkey Kong почти целых четыре часа.

Геймер Робби Лейкман пытался превзойти собственные достижения в игре. Он поставил старый рекорд в декабре 2017 года и ему удалось его побить. Робби получил результат в 1.247.700 баллов, а до этого самым высоким результатом был 1.230.100 баллов. Рекорд был подтверждён Twin Galaxies - официальный орган, который регистрирует рекорды в играх прошлого времени.

Важно знать, что это не Donkey Kong Country и не её сиквел на Wii U. Робби Лэйкман играет в самую первую игру Donkey Kong, которая вышла в 1981 году.