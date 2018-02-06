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Расизм и трансфобия привела к увольнению звукорежиссера игры

Сегодня, 17:14

Появилась информация об увольнении режиссера игры Subnautica Симона Чилински. Причиной стали его расистские взгляды и трансфобия.

В сети появилась информация об увольнении звукорежиссера популярной компьютерной игры Subnautica Симона Чилински. Скандал вокруг его персоны разгорелся после того, как геймеры обнаружили в интернете его переписку, в которой мужчина в резкой и негативной форме отзывается о транссексуалах.

Руководство студии Unknown Worlds Entertainment, которая занимается созданием данной компьютерной игры, приняло решение об увольнении сотрудника с такой неоднозначной репутацией. В заявлении говорится, что сотрудники компании не разделяют взгляды, которые связанны с негативным отношением к транссексуалам и людях, живущих в странах третьего мира.

Сам Симон Чилински пока не прокомментировал ситуацию со своим увольнением. Геймеры поддержали решение руководства компании, ведь в современном мире нет места расизму.


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