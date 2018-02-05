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Хакеры взломали Metal Gear Solid V и раскрыли тайную концовку

Вчера, 22:38

Хакеры добыли секретную информацию об игре Metal Gear Solid V. Теперь видео с концовкой игры доступно для просмотра в интернете, которое просмотрело большое число геймеров.

Раньше, чтобы получить доступ к секретной миссии, необходимо было преодолеть много сюжетных заданий, и выполнить ряд условий, чего не смог выполнить ни один человек. Сам финал является вариантом вступительного ролика игры, в котором некоторые вещи пошли совсем не так, как ожидалось. Компания Konami проводит расследование по вопросу взлома хакерами серверов. К этому сообщению добавлено, что разработчики намереваются в ближайшее время обновить систему защиты игры.

Metal Gear Solid V вышла 1 сентября 2015 года для консолей Xbox One и PS4.


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