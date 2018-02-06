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Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy выйдет для Nintendo Switch и PC в 2018 году

Сегодня, 06:15

Разработчики гейма N.Sane Trilogy готовы представить ее на Nintendo Switch и PC. Сезон новой версии игры о приключениях самого Crash Bandicoot будет представлен в 2019 году.

Компания GB Eye готовит к презентации N.Sane Trilogy в текущем году. Игра выпущена специально для Nintendo Switch и PC с 30 июля 2017 года. Многие почитатели виртуального развлечения одобрили ее, хотя некоторые сделали замечания о некотором переборе в самих опциях.

По мнению критиков, в составе игрового процесса есть черты переработанной физики. Согласно общей оценке на игромании, уровень достиг 7,5 баллов. Следующая версия стратегического Сrash Bandicoot появится в следующем 2019 году.

Точная дата выхода истории о приключениях Крэша пока не известна.


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