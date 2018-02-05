Вчера, 18:55

Поисковик Baidu запустил игру про криптособак Let’s Dog, которая подобна популярной CryptoKitties. Для активации приложения геймерам нужен аккаунт внутри экосистемы и приложение Baidu Wallet.

Let’s Dog представляет собой игру, где геймерам необходимо собирать собачек и обмениваться ими в рамках приложения. Всем, кто зарегистрировался, для старта предлагается одно животное и 1000 баллов, чтобы можно было организовать торги с другими игроками. Всего предлагается десять вариантов песиков, которые отличаются цветом и разрезом глаз, формой рта и другими характеристиками.

Для того, чтобы начать квест в Let’s Dog, необходимо иметь аккаунт внутри экосистемы Baidu и запустить приложение Baidu Wallet. На данный момент страница игры написана на китайском языке. Не секрет, что новая игра про криптособак была сделана на основе CryptoKitties.