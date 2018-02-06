За январь в PUBG забанили больше 1 миллиона читеров

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По информации анти-чит системы BattleEye, за январь месяц в PUBG забанили больше 1 миллиона читеров. Несмотря на эти мероприятия, мошенников в игре становится все больше.

По словам представителей системы BattleEye, их программа по вычислению читеров не справляется с объемом работы, так как мошенников становится все больше. Такое положение связано с популярностью PUBG в Китае. Как отмечает создатель шутера Брендон Грин, среди читеров большинство проживают в КНР.

Специалисты прекрасно знают масштаб проблемы и готовятся ввести сильные меры по борьбе с читерами, среди которых новая анти-чит система и система ограничения по пингу. Она позволит ограничить столкновение западных геймеров с китайскими читерами. Несмотря на проблему, компания пока не вводит радикальные способы воздействия на мошенников в популярной игре.