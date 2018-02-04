Гибридную японскую консоль Switch приобрели 15 миллионов человек‍

Вчера, 21:19

Гибридную японскую консоль за девятимесячный период предыдущего года раскупили около 15 миллионов человек, и она значительно опередила по данному показателю предыдущее устройство Nintendo.

Компания Nintendo традиционно опубликовала данные о финансовых результатах, публикуя показатели сразу за 3 квартала, с апреля до декабря предыдущего года. Выручка компании за указанный период составила 7,8 миллиардов долларов, что в годовом выражении составило прирост на 175,5%. Операционная прибыль возросла до 1,42 миллиарда долларов, что составило 494,6%.

Данных показателей удалось достичь по большей части благодаря успеху новой консоли Switch, которая за 9 месяцев была реализована тиражом в 14,86 миллионов экземпляров, что превысило такой показатель для Wii U за весь период ее существования (13,56 миллионов). Упали продажи консолей Nintendo 3DS на 9%, что составило лишь 5,86 миллионов единиц. Помимо этого, было продано 47,1 миллионов копий для игр Switch.

Приставка Switch, продажи которой стартовали 3 марта 2017 года, может быть использована как стационарное, так и портативное игровое устройство.