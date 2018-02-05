Следующая Call of Duty будет названа Black Ops 4

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Знаменитая игра Call of Duty может вернуться к геймерам. Непроверенный источник портала VGCultureHQ сообщает, что следующая версия будет названа Black Ops 4. Новинка будет доступна на PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch.

Новая часть Call of Duty может получить название Black Ops 4. Информацию предоставляет известный игровой портал. Black Ops 4 будет доступен к использованию на PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch. На сайте Treyarch размещена вакансия, которая подтверждает возвращение серии в современность.

Известный инсайдер Маркус Селларс сообщил о полном ходе работы над Black Ops 4. Информация о новинке также доступна на Youtube в аккаунте блогера AUGMC. Геймеры уже ожидают релиза и трейлера к Black Ops 4, поскольку в социальных сетях выражают желание возобновить игровой процесс.