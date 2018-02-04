Культовая Battlefield получит продолжение в октябре

Сегодня, 16:39

Авторы студии Electronic Arts официально анонсировали продолжение культового «Поля битвы» или Battlefield в октябре нынешнего года. Далее локация и сюжетная линия Star Wars пойдет в новый сезон с оригинальным проектом Anthem.

Все это в недалеком будущем, а пока руководство EA Digital Illusions CE старается привлекать к своему проекту значимых в научном сообществе историков, чтобы распутать ранее навороченные сюжетные коллизии, которые вызвали резкую критику со стороны наиболее продвинутых пользователей. Оказалось, что недостаточно создать шутер, но стоит и следовать канонам истории.

В новой части разработчики из Electronic Arts намерены максимально приблизить увлекательный сюжет к не столь увлекательной истории, где, допустим, некая иноязычная и инакомыслящая страна выглядит не в самом лучшем свете. Впрочем, как всегда, главными и единственными победителями станут рядовые и офицеры армии США.