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Хакеры взломали VMProtect и Denuvo в Assassin’s Creed Origins

Сегодня, 16:03

Защита VMProtect и Denuvo в Assassin’s Creed Origins были взломаны хакерами, что стало весьма неожиданным для разработчиков.

На прошлой неделе хакеры обошли защиту Denuvo 4.8 в игре Sonic Forces, после чего специалисты сообщили о вероятном скором взломе других игр. А вскоре и VMProtect, и Denuvo, присутствовавшие в игре Assassin’s Creed Origins также были взломаны, что стало большой неожиданностью из-за наличия там сразу двойной защиты. Об этом свидетельствуют появляющиеся на торрентах несколько рабочих сборок данной игры.

После этого Denuvo выпустили новую версию - Denuvo 5.0, которая была применена в Marvel vs Capcom: Infinite. Создателям Assassin’s Creed Origins повезло, что злоумышленники не добрались до игры за 3 месяца после выхода игры, на которые пришелся пик всех продаж.


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