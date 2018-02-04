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Microsoft выкупит Steam, сделав его частью Windows 10

Сегодня, 13:28

Корпорация Microsoft вскоре может стать владельцем нового сервиса Steam. Информацию о поглощении Steam стала известна на днях. Так,  платформа станет частью Windows 10.

Специалисты Microsoft готовятся принять в ряды компании сервис Steam. На данный момент управлением этого предприятия занимается Valve под началом Гейба Ньюэлла.

Причиной такой покупки специалисты называют необходимость создания конкуренции операционным системам macOS и Linux. Поскольку операция может стать успешным выгодным предложением для компании, с Гейбом Ньюэллом ведутся неофициальные переговоры. К слову, Steam предлагает геймерам тысячи игр на любой вкус, а также эксклюзивные скидки, обновления для игр и другие замечательные возможности.


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