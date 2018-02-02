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Microsoft ответили на жалобы ретейлеров продукции для Xbox One

Сегодня, 14:41

Представители Microsoft считают, что оказывают достаточную поддержку ретейлеров их продукции и не видят поводов для жалоб, повсеместно поступающих от продавцов.

 Компания Microsoft приняла решение о том, что игровые новинки для Xbox One будут одновременно появляться в магазинах и в Xbox Game Pass. Это решение вызвало недовольство среди продавцов. Они ссылаются на то, что такая политика приводит к разорению их компаний, поэтому некоторые отказываются продавать любую продукцию компании. Руководство Microsoft считает, что всячески поддерживает ретейлеров. В свою пользу компания также утверждает, что большинство продавцов не имеют претензий.

Специально для ретейлеров компания решила выпустить подарочные карты и сертификаты, что поможет повысить их прибыль.


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