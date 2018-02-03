Стример выучил русскую фразу, когда попал в плен к игрокам в Sea Thieves из РФ

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Стример Greekgodx столкнулся с серьёзной проблемой, когда начал играть в игру Sea of Thieves. Многие игроки восприняли её не как развлечение, а как настоящую жизнь морских разбойников. В итоге, Greekgodx взяли в плен российские игроки. Чтобы англоязычного стримера отпустили, ему пришлось выучить фразу: «Апустите меня, пожайджа!».

Недавно команда из российских игроков в игре Sea of Thieves взяла в плен англоязычного стримера Greekgodx, а затем заперла его в трюме. Геймер сразу понял, что его враги не понимают английский язык, и решил пообщаться с ними при помощи Google-переводчика. Он перевёл определённую фразу и постарался быстро произнести её. Игроман хотел сказать: «Отпустите меня пожалуйста», но у него получилось: «Апустите меня, пожайджа!». Но эта фраза не впечатлила других русскоязычных игроков.

Спустя некоторое время Greekgodx снова попал в плен, но уже к англоязычным игрокам. Но и это не помогло мужчине. Его заперли за решёткой и изображали «плевки» в него и игру на шарманке.