Red Dead Redemption 2 будет доступна в октябре 2018 года

Вчера, 23:49

Игра Red Dead Redemption 2 будет доступна для пользователей 26 октября 2018 года. Хотя производители гейма обещали ее выход в прошлом году, потом дата была перенесена на весенний период.

И только в настоящее время производитель игры Red Dead Redemption 2 - корпорация Rockstar Games официально заявила о презентации. Дебют игрушки состоится на Xbox One и PlayStation 4. Авторы вестерна приносят глубочайшие извинения поклонникам виртуального развлечения за такую долгую отсрочку в презентации. Главная причина постоянного переноса заключена в дополнительной корректировке некоторых опций.

Программисты намерены подарить геймерам во всем мире настоящий эмоциональный шок от первой игры, поэтому всячески пытаются усовершенствовать программу. Ведь рейтинг будущего уникального экшена зависит от количества игроков. Среди настоящих геймеров, как показывает практика, есть много уже «бывалых», которых тяжело удивить новинками. Поэтому разработчикам предстоит хорошо поработать перед презентацией.