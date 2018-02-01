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Автор Fallout 3 при создании игры вдохновлялся фото куриного мяса

Сегодня, 14:41

Художник Джона Лоуб, работавший над персонажами Fallout 3, признался, что на создание внешнего вида гулей его натолкнули изображения сырого куриного мяса. Специалист отметил, что их оттенок придавал внешности монстров больше ужасности.

Лоуб рассказал, что подбирал снимки с продуктом и использовал для разработки конечных текстур персонажей. Бледный полупрозрачный оттенок мяса, по его мнению, в данном случае идеально подходил.

Ранее мы писали, что геймер создал удивительный небоскреб с фабрикойв Fallout 4. Игрок построил 20-этажный дом, в котором обустроил инфраструктуру для производства. Помимо мануфактуры в здании расположилась стоянка и прочие помещения.


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