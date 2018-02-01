Авторы Fallout анонсировали выход второй части Pillars of Eternity

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Студия-разработчик компьютерных игр Obsidian Entertainment, прославившаяся на весь мир выпуском легендарного шутера Fallout, анонсировала выход второй части ролевого виртуального развлечения Pillars of Eternity. Владельцы РС смогут приобрести новинку 3 апреля текущего года.

В Pillars of Eternity 2 студия Obsidian Entertainment продолжила повествовать историю героя первой части игры. Геймерам предстоит еще глубже погрузиться в мир Эора, познакомившись с чужими жизнями и связавшись с духами. Выход приключенческого виртуального развлечения назначен на 3 апреля текущего года.

Отметим, релиз первой части Fallout сделал Obsidian Entertainment одним из самых востребованных участников геймерского рынка. Впоследствии студия выпустила еще несколько частей культового шутера, а также такие игры на РС, как Alpha Protocol, Tyranny и Neverwinter Nights 2.