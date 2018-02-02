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В Microsoft констатировали, что игры на Xbox продаются плохо

Сегодня, 02:30

Прибыль Microsoft с продажи игр на консоли Xbox в минувшем году сократилась, заявили представители корпорации после публикации финансового отчёта по итогам 2017 года. Несмотря на это, выручка подразделения всё же выросла на 8%.

Если верить представленным данным, в минувшем году Xbox удалось заработать $3,9 млрд, значительную роль в чём сыграл релиз новой приставки Xbox One X. Суммарная прибыль Microsoft составила $28,9 млрд. Это на 12% больше, чем годом ранее, потому о кризисе говорить не приходится. В то же время в компании обеспокоены малым количеством новых релизов игр, опасаясь, что это в будущем снизит темпы роста продаж..

Между тем в Microsoft нашли ещё один повод для радости. Представители компании сообщили о том, что в последнем квартале прошлого года число активных пользователей Xbox Live составило 59 миллионов. Ранее мы писали, что Microsoft намерена обновить систему престижа для Xbox Live.


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