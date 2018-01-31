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Поклонники Heartstone участвуют в розыгрыше 3000 комплектов карт

Вчера, 23:10

Поклонники онлайн-игры Heartstone смогут принять участие в розыгрыше 3000 комплектов карт. Конкурс будет проведен Blizzard.

2017 год был объявлен годом Мамонта компанией Blizzard. Чтобы отметить его окончание, компания разыграет 3000 комплектов карт в Heartstone.

Состязание за карточки будет проходить с 1 по 14 февраля. Игрокам, желающим получить комплект, необходимо будет каждый день выполнять специальные задания из "Похода за комплектами".

Сообщается, что самый удачливый игрок сможет получить суперприз. В него будут включены комплект карт, подарки с символикой Heartstone и шлем Короля-лича.


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