Поклонники Heartstone участвуют в розыгрыше 3000 комплектов карт

Вчера, 23:10

Поклонники онлайн-игры Heartstone смогут принять участие в розыгрыше 3000 комплектов карт. Конкурс будет проведен Blizzard.

2017 год был объявлен годом Мамонта компанией Blizzard. Чтобы отметить его окончание, компания разыграет 3000 комплектов карт в Heartstone.

Состязание за карточки будет проходить с 1 по 14 февраля. Игрокам, желающим получить комплект, необходимо будет каждый день выполнять специальные задания из "Похода за комплектами".

Сообщается, что самый удачливый игрок сможет получить суперприз. В него будут включены комплект карт, подарки с символикой Heartstone и шлем Короля-лича.