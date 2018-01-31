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Компания Codemasters выпустит новый гоночный триллер ONRUSH

Вчера, 23:38

Известная корпорация Codemasters, специализирующаяся на разработке гоночных игровых продуктов, приготовила для покупателей сюрприз – новую версию аркадных гонок ONRUSH, которая появится через полгода на популярных платформах. 

Менеджеры компании предусмотрели широкие возможности предзаказа и уже полным ходом разрабатывают оптимальную логистику доставки игр покупателям на различных площадках. Обладатели корпоративных бонусов обретут эксклюзивный доступ к платформе сразу после тестирования ONRUSH уже в мае нынешнего года.

Создатели контента по традиции допускают некоторую утечку информации о бонусах в виде гробов для погибших пилотов и итоговых преференциях победителям. Оказывается, победит не тот, кто придет к финишу первым, а тот, кто покажет самую стильную езду. Впрочем, как шутят сами разработчики ONRUSH, сплетни не всегда увеличивают продажи, для серийных игр необходимо доверие, «как на трассе».


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