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Самой прибыльной игрой 2017 года стала PlayerUnknown’s Battlegrounds

Вчера, 20:50

Наиболее прибыльным игровым проектом на рынке, по итогам исследования аналитической компании SuperData Research, стал шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds. По данным специалистов, он принёс студии Bluehole более $700 млн.

В сервисе цифровой дистрибуции Steam игру приобрели в минувшем году более 29 миллионов пользователей. Стоит отметить, что результат PUBG почти вдвое превышает показатели ближайших конкурентов. В частности, Overwatch, оказавшийся на второй строчке по продажам, собрал в 2017 году лишь $382 млн, а замыкающий тройку лидеров Counter-Strike: Global Offensive - $341 млн.

Ранее мы писали, что преданные фанаты PUBG постепенно теряют интерес к игре. Как показало исследование, 43% геймеров забросили шутер.


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