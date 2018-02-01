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Игра Minecraft спасла крупнейший реликтовый лес от вымирания

Сегодня, 05:45

Общими усилиями, активисты смогли остановить уничтожение Беловежской пущи, известного реликтового леса.

Для этого польские специалисты по рекламе и все желающие активисты воспользовались популярной игрой Minecraft и ее возможностями. Общими усилиями им удалось восстановить крупнейший остаток реликтового леса и доказать через игровую форму его значимость.

Также они показали, какие последствия ждут человечество, если они продолжат вырубку леса.

Напомним, что Беловежская пуща – национальный парк и заповедник, который находится под защитой всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет уникальнейшую экологию. Но более 600 кв. км леса находятся все этого статуса и вследствие этого большая часть деревьев уже уничтожена.


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