Участники уникальной игры «Открой свою Тюмень» выйдут на митинг

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Мобильная игра-приложение продолжает завоевывать сотни тысяч он-лайн игроков. В результате разработчики приняли решение организовать митинг. Цель мероприятия состоит в выходе на общую площадку в реальном времени для продолжения игры и получения подарков.

На Центральном Бульваре в субботу 3 февраля состоится реальная встреча с разработчиками версии игры «Открой свою Тюмень». Приложение уже полюбилось местным жителям. Также известно, что мероприятие может стать запоминающимся из-за предусмотренных подарков, которые получат победители в состязании о знании родного края. Также для поддержания национального духа сборной по биатлону анонсировано проведение недели «спортивной Тюмени».

Известно, что большая часть призов будет вручена по теме олимпиады и спорта. К слову, «Открой свою Тюмень» - уникальное приложение-викторина, позволяющее повысить уровень личных знаний о родном крае.