Microsoft купила облачную игровую платформу PlayFab

Вчера, 22:57

Microsoft выкупила облако для онлайн игр PlayFab. Как говорит президент компании Карим Чоудри, PlayFab теперь часть компании–гиганта. Нужно заметить, что стоимость такой покупки не оглашается.

PlayFab по праву можно назвать самой полной backend-платформой, которая была создана только для игр в онлайн. Чоудри сказал, что такое приобретение поможет раскрыть потенциал работы, которую Microsoft «прошла для создания платформы мирового класса в индустрии игр». Он говорит о Microsoft Azure — это платформа для игр онлайн. Платформу считают очень удобным для игровых компаний. Он достаточно мощный, с ним может работать шутер Titanfall.

Microsoft мобилизуются, чтобы пользоваться огромными возможностями, которые открываются после покупки данной платформы. Под этим можно понимать глобальный подход к процессу разработки приложений, как их распространять и как ими пользоваться. PlayFab обслуживает более чем 1,2 тыс. онлайн-игр, таких как Disney, NBC Universal, Wizards of the Coast, Nickelodeon, Bandai Namco, Rovio, Capcom и другие. Сервисы облака используются во многих мобильных проектах, а также в играх типа Planetary Annihilation, Killing Floor 2 и Loadout.