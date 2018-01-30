В Assassin’s Creed: Origins добавят режим New Game Plus

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Авторы студии Ubisoft уже в течение полугода планомерно расширяют вселенную своего наиболее успешного продукта Assassin’s Creed: Origins. Теперь, кроме анонсированного дополнения в виде главы о «Проклятии фараонов» игра получит новый режим New Game Plus.

Для фанатов противостояния Ассасссинов со всем остальным миром непосвященных, новый режим явится приятным сюрпризом. Особенно это касается тех юзеров, которые предпочитают со всей скрупулезностью разбираться с особенностями и нюансами каждого квеста. Новый режим даст шанс еще раз пройти тернистый путь меджая Байека, основательно потренировавшись и не теряя при этом заработанных бонусов. Правда некоторые эксперты считают, что такое послабление приведет к вульгаризации интриги и ослаблению напряжения от непредсказуемости.

Кроме этого важного анонса в Ubisoft намекнули, что пользователей весной этого года ждет еще несколько концептуальных обновлений, включая ранее неизведанные локации, касающиеся загадочной Долины Царей. Окончательная дата включения New Game Plus пока неизвестна.