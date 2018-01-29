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ФРИИ решило инвестировать в развитие российского киберспорта 500 млн рублей

Сегодня, 14:20

В Фонде развития интернет-инициатив России решили инвестировать в развитие российского киберспорта и компьютерные игры 500 миллионов рублей. Эти средства будут направлены в течении полутора года. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, ФРИИ собирается запустить акселератора. Сделают это совместно с крупной киберспортивной организацией M19. Подчёркивается, что денежную поддержку будут получать компании, которые отвечают необходимым установленным требованиям. Максимальная сумма для развития может достигать 5 миллионов рублей. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку в акселераторе ФРИИ и М19 до 28 февраля. Название команд, которые получат деньги, станет известно 7 июня.


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