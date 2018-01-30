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Геймер переделал Steam Link в полноценный игровой автомат

Сегодня, 00:30

Геймер решил переделать игровую станцию Steam Link, которую он купил за 5 долларов на распродаже. Пользователь фотохостинга Imguru под ником Inferno156 сделал в домашних условиях из приставки настоящий современный игровой автомат.

Изначально молодой человек при создании нового гаджета собирался воспользоваться устройством RetroPie, которое построено на базе платы Raspberry Pi. Однако позже Inferno 156 решил применить для создания игрового автомата Steam Link. Его парень купил на распродаже всего лишь за 5 долларов.

При создании полноценного игрового автомата молодой человек самостоятельно спроектировал абсолютно все детали, а затем вырезал их из МДФ при помощи обычного программируемого станка.


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