На 3D-принтере напечатали объёмную карту Dota 2 весом в 16 кг

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На 3D-принтере распечатали объёмную карту Dota 2. Её масса составляет 16 кг.

В сообщении указано, что группа любителей Dota решила распечатать свою любимую карту со всеми деталями. На предоставленном снимке видно, что детали локации Radiant и Dire полностью соответствуют последнему масштабному патчу. Модель показали на выставке Las Vegas Open 2018. Чтобы разукрасить карту, экспертам пришлось использовать 39 различных оттенков. Габариты данной модели являются весьма внушительными. Длина составляет почти метр, а высота 20 сантиметров. Вес 3D-карты Dota 2 составляет 16 килограммов. Чтобы распечатать такое «произведение» пришлось потратить более суток. Далее ещё столько же её собирали.

Любители "Дота 2" уже отметили, что карта является живым воплощением их любимой карты, битва на которой никогда не закончится.