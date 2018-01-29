VistaNews.ru


На 3D-принтере напечатали объёмную карту Dota 2 весом в 16 кг

Сегодня, 00:21

На 3D-принтере распечатали объёмную карту Dota 2. Её масса составляет 16 кг.

В сообщении указано, что группа любителей Dota решила распечатать свою любимую карту со всеми деталями. На предоставленном снимке видно, что детали локации Radiant и Dire полностью соответствуют последнему масштабному патчу. Модель показали на выставке Las Vegas Open 2018. Чтобы разукрасить карту, экспертам пришлось использовать 39 различных оттенков. Габариты данной модели являются весьма внушительными. Длина составляет почти метр, а высота 20 сантиметров. Вес 3D-карты Dota 2 составляет 16 килограммов. Чтобы распечатать такое «произведение» пришлось потратить более суток. Далее ещё столько же её собирали.

Любители "Дота 2" уже отметили, что карта является живым воплощением их любимой карты, битва на которой никогда не закончится.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.