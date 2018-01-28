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Игру Persona портатируют на PC

Вчера, 22:05

Разработчики Persona могут портировать игру на PC. Об этом рассказал представители студии Atlus.

Данная структура, принадлежащая компании Sega, ранее провела опрос на одном из ресурсов в Сети. В фирме поинтересовались, продолжения каких игр серии Persona и Shin Megami Tensei фанаты хотят увидеть и на каких платформах, в том числе и PC.

В течение нескольких последних лет численность портативных консолей и видеоигр существенно выросла. Летом прошедшего года руководители европейского сегмента Sega отметили, что Persona имеется в списке тех проектов, которые корпорация намерена воспроизвести на PC.

Сами геймеры выражают надежду, что производители внимательно изучат результаты созданного ими же опроса. Последний эпизод Persona вышел на рынок в середине сентября 2016 года на платформах PS3 и PS4, кроме того, критики наделили их высокими оценками. Издание «Игромания» поставило игре 9,5 баллов. 


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