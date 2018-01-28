Эксперты озвучили лучшие игры февраля 2018

Вчера, 21:43

К февралю разработчики подготовили немало игр, достойных внимания. Они же станут и причиной опустошения кошельков заядлых геймеров.

Среди них "Shadow of Colossus" — обновленная версия игры с одноименным названием 2005 года. Усовершенствованная графика и геймплей — главные преимущества новинки. Игра выходит 6 февраля.

13 февраля увидит свет "Kingdom Come: Deliverance". Игра переносит в XV век в королевство Богемия. Геймерам предлагается пройти множество квестов и мини-игр. Главный плюс игры — доступность на всех основных игровых платформах.

"Metal Gear Survive" выходит 20 февраля. Она откроет для игроков среду, в которой придется "попотеть", сражаясь не на жизнь, а на смерть с существами, похожими на зомби.

"Past Cure", релиз которой назначен на 23 февраля, удивит своим сюжетом. Каждый желающий сможет попробовать себя в роли Иэна, парня с необычными способностями.