В Heroes of the Storm появится новая героиня

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В популярной игре Heroes of the Storm появится новая сильная героиня Майев, которая является хранительницей Иллидана. Об этом проинформировали представители компании-разработчика Blizzard.

Согласно истории Heroes of the Storm, Майев на протяжении десяти тысяч лет охраняла Иллидана, но он вышел на свободу. В результате героиня была вынуждена отправиться в Нексус для поиска новых пленников. Основной целью Майев является сохранение мира и ради этого она способна на все.

По информации Blizzard, Майев очень опасна для врагов в ближнем бою, так как одновременно способна нанести урон нескольким противникам. Уязвимой ее делает противостояние с единичной целью, ведь потенциал можно раскрыть только в групповом бою. Майев имеет высокий уровень мобильности и выживаемости, причем она способна ограничить возможность соперника к перемещению.