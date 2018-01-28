VistaNews.ru


В Heroes of the Storm появится новая героиня

Сегодня, 15:20

В популярной игре Heroes of the Storm появится новая сильная героиня Майев, которая является хранительницей Иллидана. Об этом проинформировали представители компании-разработчика Blizzard.

Согласно истории Heroes of the Storm, Майев на протяжении десяти тысяч лет охраняла Иллидана, но он вышел на свободу. В результате героиня была вынуждена отправиться в Нексус для поиска новых пленников. Основной целью Майев является сохранение мира и ради этого она способна на все.

По информации Blizzard, Майев очень опасна для врагов в ближнем бою, так как одновременно способна нанести урон нескольким противникам. Уязвимой ее делает противостояние с единичной целью, ведь потенциал можно раскрыть только в групповом бою. Майев имеет высокий уровень мобильности и выживаемости, причем она способна ограничить возможность соперника к перемещению.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.